Циклон на Камчатке повредил многоквартирные дома и поломал деревья

ТАСС, 10 октября. Штормовой ветер поломал большое количество деревьев, автобусных остановок и нанес значительный ущерб жилым домам в Усть-Камчатском районе Камчатского края. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе администрации муниципалитета.

"Последствия стихии оказались для населения плачевными. На 15 многоквартирных домах частично повреждена или сорвана кровля, нарушены фасады двух жилых строений, сломаны двери в четырех подъездах, а также многочисленные сломанные деревья, поваленные заборы, сломанные автобусные остановки, частичное разрушение хоккейной коробки", - говорится в распространенном сообщении.

В поселке Ключи ветер сорвал металлические кровли общей площадью 1 тыс. кв. метров на нескольких многоквартирных домах. В населенном пункте сломаны три опоры линии электропередачи, повалены три опоры линии связи, оборваны провода. Аварийным бригадам приходится работать в условиях циклона. В ликвидации последствий непогоды задействовано шесть единиц техники и 36 человек.

Циклон пришел на Камчатку 9 октября. Он принес в регион сильные дожди, местами снег, а также штормовой ветер, близкий по силе к ураганному. Спасатели из-за непогоды попросили жителей Камчатки не выходить в море на маломерных судах. Ожидается, что уже 12 и 13 октября в регион придет еще один мощный циклон, который принесет дожди и сильный холодный ветер.