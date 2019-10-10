Федеральную трассу Владивосток - Хабаровск перекроют на час для взрывных работ

ВЛАДИВОСТОК, 10 октября. /ТАСС/. Автомобильное движение по участку федеральной трассы А-370 Владивосток - Хабаровск будет перекрыто в четверг в связи с проведением взрывных работ в расположенном рядом карьере. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства (ДСД "Дальний Восток").

В среду Федеральное дорожное агентство заявляло об ожидающемся перекрытии на участке трассы 405-413 км с 03:00 до 10:00 мск.

"Сейчас федеральная трасса открыта, перекрытие перенесено на 18:00 (11:00 мск) и продлится один час", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Взрывные работы будут проводиться в карьере, расположенном в 150 м от трассы. Объезд осуществляется по дорогам местного значения.