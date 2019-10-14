Пермский звериный стиль: как древние уральские мифы помогают современному бизнесу

Кожевенная мастерская "Пермский период" появилась чуть больше года назад. Ее особенность — в отсылах к местной истории: например, пермскому звериному стилю и именам выдающихся людей, которые так или иначе были связаны с регионом

"Мы создаем не вещи, мы создаем эмоции", — говорит основатель кожевенной мастерской "Пермский период" Никита Пьянков. Крохотное производство расположено в самом центре города, на улице тоже Пермской. "В этом "Ремесленном дворе" находится кузнечная мастерская, есть лавка-музей "Сеновал", книжный развал, мы — кожевники. Есть ребята, которые занимаются lamp-воркингом, они бусы из стекла плавят. Гончар есть", — рассказывает Никита. Пьянков и его мастера вручную шьют изделия из натуральной кожи. Они используют старый метод ручного сшивания в две иглы — шорно-седельный шов: он считается одним из самых надежных. Так здесь делают кошельки, ремни, сумки, портфели, обложки, ежедневники, папки для документов, часовые ремешки, браслеты и еще много чего. Птицезвери и зверолюди Рынок кожаных изделий, по словам Пьянкова, в России переполнен. Мастеров много. В начале пути он и не подозревал, что в Перми уже есть столько кожевников. Стало ясно: нужно делать что-то особенное. Так появилась коллекция изделий с символикой пермского звериного стиля.

Пермский звериный стиль Это название уникального аутентичного стиля, объединяющего художественную бронзовую металлопластику (шаманские изображения, чудские образы, идолы и прочее), созданную раннесредневековой цивилизацией Урала в период VI–XII веков н.э. На изображениях встречаются лоси, олени, медведи, пушные звери, кони, различные водоплавающие, хищные птицы, змеи, насекомые, множество комбинированных существ — птицезвери, зверозвери, зверолюди. Продолжение

Сюжеты пермского звериного стиля разнообразны: звери в профиль, плывущие птицы, птицы с распахнутыми крыльями и с человеческой личиной на груди. У некоторых птиц на груди фигура человека в полный рост, есть бляхи с медведем в жертвенной позе — голова между лапами. Есть и человеческие фигуры — одна или несколько в различных сочетаниях. Существуют сложные двух- и трехъярусные композиции с центральным антропоморфным персонажем (богиней). Такие изделия найдены в кладах, святилищах, на костищах, в погребениях, в жертвенных комплексах и на местах металлургических мастерских.

Описание Основатель кожевенной мастерской "Пермский период" Никита Пьянков © Карина Бурьян/ТАСС

"Это достаточно загадочное явление, поскольку письменности тогда не существовало, — говорит Пьянков. — До сих пор многие теряются в догадках, а почему именно так. Почему медведь в такой позе и что это за миф, откуда он пошел. Я транслирую людям, что у нас есть чем гордиться, открываю людям факты, о которых они могли, например, раньше не знать. Чтобы человек, покупая изделия с символикой пермского звериного стиля, понимал, что это значит. Мы рассказываем, например, почему то или иное изделие называется так. Постепенно мы сделали линейку с изображением "Медведь в ритуальной позе", "Человеколось", "Ящер". У каждого изображения есть определенная смысловая роль". Как начинают мастера Кожевенным ремеслом молодой человек увлекся три года назад — как это зачастую бывает, совершенно случайно. Никита работал менеджером-консультантом по обучению в компании, которая занималась тренингами по коммуникациям, продажам и переговорам. А в свободное время ездил на охоту, рыбалку, подрабатывал инструктором по туризму. Однажды ему понадобился чехол для охотничьего ножа — прежний износился. И Никита стал искать мастера, чтобы заказать новый. "Нож был нестандартного размера, нужный не мог найти. Случайно увидел на форуме рыбаков парня, который шьет изделия из кожи. Он написал, что ему интересно попрактиковаться в ножнах и он готов сделать под заказ по низкой стоимости, но мы с ним долго не могли встретиться. И я потом подумал: а может быть, я смогу сам сшить?" Никита — выходец из деревни, из поселка Половинка Чусовского района, владеет топором и другими инструментами. Он взялся осваивать иглу и шило.

"Начал смотреть видео, изучать эту тему и понял, что самому интересно… Купил кожу, купил первоначальный инструмент и сделал себе ножны. Потом сделал кошелек. Начал изучать эту тему более основательно, увидел достойные примеры и увидел, что это можно превратить не просто в хобби, а в дело жизни, построить бизнес", — рассказывает мастер. "У нас такая сфера, что в принципе многие мастера начинают работать самодельным инструментом. Буквально из вилки делают строчные пробойники, имея дома киянку, молоток, разделочную доску <…> Многие как начинают? Взяли старую сумку, сапоги, разобрали их, выкроили детали для кошелька, ножом нарезали, вилкой пробили отверстие и сшили просто двумя иголками", — говорит Никита. Возможно, на всю жизнь Первое время Пьянков совмещал увлечение с основной работой: шил для себя, друзей и близких. Было непросто, поскольку процесс длительный, на изготовление одного кошелька уходило до трех дней. Со временем Никита принял решение уйти из компании. "Там я уже подустал — больше пяти лет работал в офисе, до этого работал в нескольких компаниях также менеджером по продажам, продавцом. А кожевенное дело понравилось: я понял, что вот это то, чем я хочу заниматься, возможно, всю жизнь. Я почувствовал интерес большой, я загорелся этим. На начальном этапе я занял 30 тыс. рублей у друга, купил пару шкур для ремней, фурнитуру. Кредиты не брал, в основном, если и требовалась большая сумма денег, то занимал", — рассказывает он.

Для родителей Никиты стало неожиданностью, почему вдруг их сын с высшим образованием педагога-психолога стал шить из кожи. "Подшучивали, что в швеи-мотористки подался… Некоторые друзья говорили: "А что, на этом разве можно заработать?" И тем более, если нет образования специального, кто-то воспринимает это дело как что-то странное", — говорит молодой человек. И все же первыми клиентами стали именно друзья: кто кошелек закажет, кто ремень, расскажет другим своим знакомым. В работе мастер использует только натуральную кожу коровы, козы, овцы. Бывают изделия из крокодила, змеи, страуса, но из такого материала шьют в исключительных случаях: это затратная и специфическая работа. Местные истории Никита Пьянков ловко орудует инструментами, брусовочным станком, швейной машинкой, несмотря на то, что у него врожденная аномалия кистей рук. Сложности в основном бывают при работе с иголкой, но и тут он приспособился. "Каждый заказ, не важно, магнит ли это за 200 рублей или сумка за 10 тысяч, я стараюсь сделать на самом высоком уровне. Я всегда мастерам из своей команды говорю: "Не важно, что ты делаешь, делай это изделие как в последний раз", — объясняет он. Каждый продукт в мастерской имеет свое имя. И обычно оно отсылает к местной истории. "Мы назвали наши работы в честь великих и известных людей, которые так или иначе повлияли или внесли вклад в развитие нашей родины", — рассказывает мастер.

Например, в коллекции есть портмоне с гравировкой "Герцен" — в честь писателя, философа, педагога и общественного деятеля Александра Герцена, которого в 22 года за революционные идеи сослали в Пермь — об этом он пишет в своем произведении "Былое и думы". Обложка для паспорта "Гайдар" посвящена писателю и киносценаристу Аркадию Гайдару, прожившему в молодости в Перми два года и начавшего здесь работу журналистом в пермской газете "Звезда". Визитница "Беляев" посвящена Герою Советского Союза, летчику-космонавту Павлу Беляеву, который вместе с Алексеем Леоновым в 1965 году, совершая полет на космическом корабле "Восход-2", вынуждено приземлился в тайге в 180 км от Перми. "У нас чаще всего заказывают изделия на подарки, и мы стараемся всячески усилить эффект от дарения презента с помощью каких-то фишек, нововведений. Чтобы человек не просто получил обложку для паспорта, а чтобы, открывая ее, он уже получал позитивную эмоцию. Чтобы можно было увидеть свое имя на обложке, чтобы с каждой вещи начиналась какая-то история", — говорит предприниматель.