В Калмыкии установили первый в России памятник Чингисхану

ЭЛИСТА, 10 октября. /ТАСС/. Первый в России памятник Чингисхану официально открыли в поселке Привольный в Яшкульском районе Калмыкии. Его возводили в течение двух лет, за основу композиции был взят исторический факт, сообщил в четверг ТАСС инициатор строительства - гендиректор местного племенного завода "Улан-Хееч" Джангар Сангаджиев.

"В поселке Привольный в торжественной обстановке открыт памятник Чингисхану. Это скульптурный ансамбль: четырехметровую фигуру Чингисхана несут четыре воина-защитника, позади установлены флагштоки, которые олицетворяют четыре монгольских племени. На основании памятника высечены годы жизни великого полководца, для этого использовалась техника письма тодо-бичиг, созданная на основе старомонгольской письменности. Это первый памятник Чингисхану в России", - сказал Сангаджиев.

Он уточнил, что идея установить памятник Чингисхану на земле его потомков принадлежит еще первому директору племзавода "Улан-Хееч" Петру Менкнасунову. Сооружение строили в течение двух лет мастера из Элисты. При изготовлении использовался бетон, металл, сверху все обработано современным долговечным материалом. В ближайших планах благоустроить близлежащую территорию и сделать освещение.

"Сама идея композиции взята из истории. Был такой исторический факт, когда Чингисхана провозгласили правителем, его именно вот так и несли. Строительство велось в основном на средства нашего племзавода и на пожертвование жителей", - добавил Сангаджиев.