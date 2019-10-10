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В Сочи к саммиту Россия - Африка обновят дорожные знаки и разметку

Мэр города Алексей Копайгородский обратил внимание и на вид зеленых насаждений

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Власти Сочи к экономическому саммиту Россия - Африка, который пройдет с 23 по 24 октября, поручили провести дополнительные работы по благоустройству, сообщили в четверг в пресс-службе городской администрации.

"[Мэр Сочи] Алексей Копайгородский поручил обновить дорожные знаки и разметку на некоторых участках, помыть и почистить от граффити остановочные павильоны, дал поручение привести в порядок рекламные баннеры и снять старые афиши и аншлаги. Обратил внимание мэр города и на вид зеленых насаждений: сухостой поручено убрать, клумбы обновить и дополнить, газоны и прибордюрное пространство зачистить от мусора", - говорится в сообщении.

Участие в саммите, как ожидается, примут свыше 40 глав государств и более 50 иностранных делегаций.

Теги
РоссияКраснодарский край
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