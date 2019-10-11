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Прокуратура разберется в причинах срыва срока строительства дамбы в Комсомольске-на-Амуре

В региональном ведомстве не исключают, что во время строительных работ могли быть похищены бюджетные средства

ХАБАРОВСК, 11 октября. /ТАСС/. Прокуратура Хабаровского края начала проверку из-за срыва срока строительства дамбы вдоль правого берега реки Силинка в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает в пятницу региональная прокуратура.

Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев во время своей поездки в Комсомольск-на-Амуре в октябре сообщал о намерении обратиться в Генпрокуратуру РФ для выяснения причин, которые привели к нарушениям при строительстве дамб в городе. Он отмечал, что стоимость работ по строительству этих объектов составила свыше 10 млрд рублей, при этом в полном объеме работы не выполнены.

"Прокуратурой края организовано проведение проверки в связи со срывом срока строительства инженерной защиты (дамбы) правого берега реки Силинка (3 этап "Инженерной защиты территории города Комсомольска-на-Амуре")", - говорится в сообщении на сайте краевой прокуратуры.

Дамбу по госконтракту от 28 июля 2017 года строило ОАО "Передвижная механизированная колонна №83". Сдать сооружение должны 31 декабря этого года, однако работы выполнены всего на 37%. Дамба строится в рамках долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.

"Учитывая, что при производстве строительных работ могло быть совершено хищение бюджетных денежных средств, прокуратурой края в УМВД России по краю направлено поручение о необходимости организации проведения проверки по данному факту", - отмечается в сообщении.

Комсомольск-на-Амуре в этом году наиболее пострадал от паводка в Хабаровском крае. Из-за высокой воды в Амуре, подъема грунтовых вод, разлива малых рек, скопления осадков там были подтоплены десятки частных и многоквартирных домов. Под воду ушли приусадебные участки, дороги, дворы. После дождей из-за резкого подъема воды в реке Силинка в начале сентября подмыло участки дамбы.

Теги
РоссияХабаровский край
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