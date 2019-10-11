Авиарейс Москва - Симферополь стал самым популярным в России с начала года

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Авиамаршрут Москва - Симферополь с начала года стал самым популярным в России, на него приходится 7% проданных в стране билетов на самолеты. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма со ссылкой на анализ сервиса путешествий "Туту.ру".

"Аналитики изучили данные по всем оформленным авиабилетам с вылетом в этом году до 10 октября и подвели предварительные итоги. Самым популярным российским авиамаршрутом в 2019 году стал Москва - Симферополь. На него приходится 7% всех проданных по стране билетов", - говорится в сообщении.

В среднем перелеты туда и обратно по этому маршруту обходятся в 11,5 тыс. рублей - на 5% дешевле, чем в прошлом году, отмечается в пресс-релизе.

В первую десятку рейтинга самых популярных рейсов в России также попал маршрут из Санкт-Петербурга в Симферополь.