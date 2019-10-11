Учреждения культуры Ставрополья подготовят программы для "Культурного норматива школьника"

СТАВРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Учреждения культуры Ставропольского края сформируют специальные программы для учеников школ в рамках проекта "Культурный норматив школьника". Об этом ТАСС сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.

"В реализацию проекта включились абсолютно все учреждения культуры [Ставропольского края] по разным направлениям - кино, музеи, народное творчество, литература, театры. Наши учреждения культуры в настоящий момент формируют программы в рамках проекта, согласно полученным методическим рекомендациям", - сказала она.

Министр отметила, что идет вовлечение школьников в проект. "Это дело, конечно, добровольное, но очень интересное. <…> Сейчас идет организационная работа, она не нова для нас - много лет в регионе работала программа "Школьный абонемент", по которому школьники могли посещать по отдельным программам музейные экспозиции и уроки, театральные постановки, был сформирован репертуар", - пояснила Лихачева.

В феврале 2019 года министр культуры Владимир Мединский сообщил, что в рамках проекта учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями "в специально созданном бумажном или электронном дневнике". Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что эта работа будет способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.

Официальный старт программы в 11 пилотных регионах России - Республика Татарстан, Республика Коми, Ставропольский край, Тульская область, Ярославская область, Пензенская область, Саратовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Ульяновская и Белгородская области - был дан 1 октября.