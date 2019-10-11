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Северный Кавказ

Всесезонный физкультурно-оздоровительный центр открылся в городе Карачаевске в КЧР

Комплекс состоит из круговой и прямой беговых дорожек, мини-футбольного поля, площадки для стритбола и игровых видов спорта, сектора для прыжков в высоту

ЧЕРКЕССК, 11 октября. /ТАСС/. Торжественное открытие всесезонного физкультурно-оздоровительного центра прошло в Карачаевске, сообщил ТАСС в пятницу заместитель мэра Карачаевского городского округа Азрет Караев.

"Сегодня прошло открытие ФОКота в честь празднования дня города Карачаевска. На открытии собрались учащиеся всех детских спортивных школ округа, прошли показательные выступления и легкоатлетические состязания и первый матч по футболу", - сказал он.

Караев пояснил, что новый комплекс построен по проекту "Спорт - норма жизни" и состоит из круговой и прямой беговых дорожек, мини-футбольного поля, площадки для стритбола и игровых видов спорта, сектора для прыжков в высоту, ямы с песком для прыжков в длину, площадки для уличных тренажеров и воркаут-тренировок, двух раздевалок и трибун для зрителей на 100 мест.

Карачаевск был основан в 1927 году. Это второй по значимости город Карачаево-Черкесии, административный центр Карачаевского городского округа, в состав которого входят известные курорты Теберда и Домбай.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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