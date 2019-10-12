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Северный Кавказ

В Железноводске экотуристы очистили гору Развалка от мусора

За пять часов участники конкурса "Бережно шагай по Ставрополью" собрали в лесу, на склонах и у подножья горы несколько десятков мешком мусора

ПЯТИГОРСК, 12 октября. /ТАСС/. Участники экологического конкурса "Бережно шагай по Ставрополью" убрали мусор на горе Развалка в городе Железноводск Ставропольского края, сообщила в субботу пресс-служба городской администрации.

"Участники экологического конкурса "Бережно шагай по Ставрополью", который учредило региональное министерство туризма и оздоровительных курортов, прошли маршрут по терренкурам, ведущим к горе Развалка и пещере Вечной мерзлоты. За пять часов экотуристы собрали в лесу, на склонах и у подножья горы несколько десятков мешком мусора", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, конкурс предполагает формирование новых туристических направлений, организацию масштабных экологических акций, а также популяризацию бережного отношения к природе родного края.

Гора Развалка находится в Железноводске, ее высота - 926 метров, с севера по седловине примыкает к горе Железной. Является памятником природы. Достопримечательностью Развалки является участок многолетней мерзлоты.

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Северный КавказСКФОСтавропольский край
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