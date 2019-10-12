Жители Кабардино-Балкарии и туристы провели субботник у подножия Эльбруса

НАЛЬЧИК, 12 октября. /ТАСС/. Местные жители и туристы организовали субботник у подножия горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, собрав "КамАЗ" мусора. Об этом сообщила в субботу ТАСС организовавшая акцию жительница селения Яникой Чегемского района республики Фатима Жазаева.

"К полудню мы успели убрать мусор на повороте на поляну Чегет и далее пошли по дороге, по лесной тропе, по устью реки Баксан, в сторону поселка Терскол. Успели собрать целый "КамАЗ" мусора (около 20 куб. м - прим. ТАСС)", - сказала она.

На предложение Жазаевой выйти на субботник откликнулись несколько десятков человек - местные жители и туристы. "Я люблю свой край, хочу, чтобы чистоту соблюдали, у меня небольшая туристическая фирма, и я часто вожу сюда туристов. Давно хотела организовать субботник", - добавила она.

"КамАЗ" для вывоза мусора выделил житель Приэльбрусья, мешки и перчатки раздали на месте. "С погодой нам очень повезло, здесь тепло и солнечно, потрясающая атмосфера", - рассказала собеседница агентства.

Курорт у подножия Эльбруса в Кабардино-Балкарии работает уже более 30 лет и является самым популярным местом посещения туристов в регионе. Сюда ежегодно приезжают сотни тысяч любителей горнолыжного спорта, а также покорителей самой высокой горы в Европе Эльбрус (5642 м над уровнем моря). На Эльбрусе находится самая высокогорная канатная дорога в Европе.