В Железноводске на соревнования соберутся велосипедисты из семи регионов России

ПЯТИГОРСК, 13 октября. /ТАСС/. Велосипедисты из семи регионов России приедут в Железноводск (Ставропольский край) для участия в супергонке в гору 19 октября, сообщила в воскресенье пресс-служба горадминистрации.

"Ставропольский курорт примет межрегиональные велосоревнования по велосипедному спорту и маунтинбайку. Спортсмены преодолеют сложную трассу протяженностью 2,5 км вверх", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, этот велозаезд станет первым в череде запланированных соревнований. Всего Железноводск за сезон примет участников пяти велогонок.

"Победители всех этапов первенства юга страны получат шанс побороться за Кубок России по велоспорту", - отмечается в пресс-релизе.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 22 санатория. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия. Железноводск входит в первую пятерку экологически чистых городов России.