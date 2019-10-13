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Северный Кавказ

В Железноводске на соревнования соберутся велосипедисты из семи регионов России

Победители всех этапов гонки получат шанс побороться за Кубок России по велоспорту

ПЯТИГОРСК, 13 октября. /ТАСС/. Велосипедисты из семи регионов России приедут в Железноводск (Ставропольский край) для участия в супергонке в гору 19 октября, сообщила в воскресенье пресс-служба горадминистрации.

"Ставропольский курорт примет межрегиональные велосоревнования по велосипедному спорту и маунтинбайку. Спортсмены преодолеют сложную трассу протяженностью 2,5 км вверх", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, этот велозаезд станет первым в череде запланированных соревнований. Всего Железноводск за сезон примет участников пяти велогонок.

"Победители всех этапов первенства юга страны получат шанс побороться за Кубок России по велоспорту", - отмечается в пресс-релизе.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 22 санатория. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия. Железноводск входит в первую пятерку экологически чистых городов России.

Теги
Северный КавказСКФОСтавропольский край
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