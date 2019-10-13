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На Кубани нашли живыми женщин, потерявшихся в лесу два дня назад

Их самочувствие в норме

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Найдены две женщины, которые в пятницу ушли за грибами в окрестностях Сочи и не вернулись. Состояние их здоровья удовлетворительное. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 09:55 мск 13 октября работы по поиску двух женщин, пропавших в лесном массиве в районе села Марьино около Сочи, завершены, они обнаружены, состояние их здоровья удовлетворительное", - сказали в ведомстве.

Женщины ушли за грибами в районе села Лазаревское утром 11 октября. Их искали 180 человек, включая спасателей, пожарных, лесников, волонтеров и казаков.

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