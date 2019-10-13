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Дело об убийстве ребенка в Саратове

Убитую в Саратове девятилетнюю девочку похоронили на Сторожевском кладбище

На похоронах работали сотрудники полиции и медики

САРАТОВ, 13 октября. /ТАСС/. Жители Саратова простились с девятилетней девочкой, которая 9 октября пропала по пути в школу, а спустя почти двое суток была найдена убитой. Девочку похоронили на Сторожевском кладбище близ Саратова.

На похороны приехало более 100 человек. Несколькими часами ранее в храме апостолов Петра и Павла прошло прощание с девочкой, у стен храма собрались сотни жителей города, многие пришли с детьми, принесли цветы. На кладбище цветы для девочки привезли на отдельном автомобиле, все они не поместились в катафалк. Во время похорон было организовано дежурство сотрудников полиции, которые следили за порядком и регулировали движение, а также работали медики.

Девятилетняя девочка 9 октября пропала по дороге в школу. К ее поискам подключились тысячи людей. в ночь с 10 на 11 октября стало известно, что тело ребенка было обнаружено в районе гаражей между домом девочки и школой.

По данным следствия, в убийстве девочки подозревается мужчина, который был ранее судим за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера, он признал вину в содеянном и 12 октября был арестован.

Теги
РоссияСаратовская областьДело об убийстве ребенка в Саратове
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