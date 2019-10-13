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Северный Кавказ

В Нальчике почтили память жертв нападения боевиков на город в 2005 году

В митинге приняли участие родственники погибших, полицейские и военнослужащие, представители общественных и религиозных организаций, власти Кабардино-Балкарии
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Описание
© Асият Гериева/ТАСС
© Асият Гериева/ТАСС
© Асият Гериева/ТАСС

НАЛЬЧИК, 13 октября. /ТАСС/. Митинг в память о событиях 13 октября 2005 года, когда жертвами нападения боевиков на Нальчик стали более 50 человек, прошел в воскресенье в столице Кабардино-Балкарии (КБР) в сквере у памятника погибшим сотрудникам органов внутренних дел. В митинге приняли участие родственники погибших, полицейские и военнослужащие, представители общественных и религиозных организаций, власти республики.

Цветы к обелиску возложили глава КБР Казбек Коков, спикер парламента региона Татьяна Егорова, и.о. председателя правительства Алий Мусуков.

"Мы понесли невосполнимые потери, пострадало и гражданское население: в те дни погибло 37 сотрудников правоохранительных органов и 15 мирных граждан. Каждый год мы теряем своих товарищей, но помним имя каждого, кто безвременно ушел из жизни в борьбе с преступностью. Они не думали ни о себе, ни о своих близких, сделали этот шаг по велению своего сердца, до конца исполнив свой служебный долг, оставшись верным присяге", - сказал, выступая перед собравшимися, врио министра внутренних дел по КБР Назир Мамхегов.

Руководство МВД по КБР при поддержке главы республики, парламента и правительства Кабардино-Балкарии стараются сделать все возможное для оказания социальной, моральной и психологической помощи семьям погибших, заверил он.

Удержали от братоубийственной войны

О том, что ценой жизни многих сотрудников правоохранительных органов в республике удалось повернуть жизнь в мирное русло, говорили и другие участники митинга. "Сегодня в Кабардино-Балкарии скорбный день, по всей республике вспоминают трагические события 13-14 октября 2005 года, когда мирное течение жизни было прервано атакой сотен боевиков на объекты правоохранительных структур в городе Нальчике. Республику тогда удалось удержать от пропасти братоубийственной войны и хаоса", - отметил и.о. министра по вопросам координации деятельности органов исполнительной власти КБР в сфере профилактики экстремизма и реализации молодежной политики Залим Кашироков.

"Мы помним, как еще совсем недавно террористические акты, как сводки с боевых действий, стали характерной чертой повседневной жизни последующего после октября 2005 года десятилетия", - добавил он. "Террористические вылазки сопровождались убийствами сотрудников правоохранительных органов и представителей власти, духовенства, простых мирных граждан, вымогательством, запугиванием населения и навязыванием своего мировоззрения и порядка всему нашему обществу. За последнее время значительно снизился уровень террористической угрозы, и граждане республики живут в мирных условиях, это стало возможным благодаря мужеству, отваге и самоотверженной повседневной работе сотрудников правоохранительных органов", - отметил Кашироков.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания, был совершен обряд поминовения по мусульманским и православным обычаям. Памятные мероприятия проходят в эти дни во всех городах и районах Кабардино-Балкарии.

События 2005 года

По разным данным, в нападении 13 октября 2005 года на город Нальчик участвовали от 150 до 300 боевиков. Они одновременно атаковали здания силовых структур, военкомат, воинскую часть - всего 18 объектов правоохранительных органов КБР и федеральных силовых структур. Было также совершено нападение на аэропорт на окраине города, а в самом Нальчике - на несколько оружейных магазинов.

В результате нападения погибли 37 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 15 гражданских лиц. Пострадал 131 сотрудник силовых структур и 92 жителя города. Было повреждено и уничтожено имущество почти на 55 млн рублей.

Суд по делу о нападении на Нальчик начался в октябре 2007 года и закончился в декабре 2014 года, по нему проходили более 400 потерпевших и более 2 тыс. свидетелей. Пять подсудимых получили пожизненное заключение, более 70 участников нападения приговорены к срокам от 4 до 23 лет лишения свободы. Их признали виновными по статьям УК РФ "Мятеж", "Терроризм", "Участие в вооруженном мятеже", "Убийство", "Организация преступного сообщества", "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных структур".

В 2008 году указом главы Кабардино-Балкарии 13 октября было объявлено в республике Днем памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.

Теги
Северный КавказСКФОКабардино-БалкарияКоков, Казбек Валерьевич
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