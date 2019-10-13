Власти Ставрополья считают, что создание киноклубов может повысить посещаемость кинозалов

СТАВРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют организовывать киноклубы для повышения заполняемости залов, которые создаются на базе бюджетных учреждений. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье министр культуры края Татьяна Лихачева.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский раскритиковал работу ряда регионов России по реализации программы кинофикации, стартовавшей в 2016 году. Лучшим регионом в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Мединский назвал Ставропольский край, в котором работают 14 кинозалов на базе бюджетных учреждений. Кинопоказы в них с 1 января по 31 августа 2019 года посетили около 150 тыс. человек.

"Мы продолжим работу, чтобы зрители ходили в кино и залы были полные, для этого нужно применять различные формы работы, в том числе, формирование клубной деятельности <…> Это должны быть не просто кинопоказы, а кинопоказы с киноклубами, где можно формировать отношение к фильму, режиссуре, сценарной работе, узнавать, как происходит съемка фильмов, какие актеры снимаются в кино", - сказала Лихачева.

До конца 2019 года в регионе будут оборудованы еще два новых кинозала. "Получив такое оборудование, необходимо работать со зрителями <…> Есть к чему стремиться, есть кинозалы, где нужно еще поработать, чтобы там была большая посещаемость. Для нас очень важно создавать условия, чтобы жители края могли прийти в свободное время и посмотреть в кино то, что им нравится", - отметила министр.

По информации пресс-службы Минкультуры РФ, с 2015 по 2019 год в субъектах России по программе кинофикации малых городов открыты 789 переоборудованных кинозалов. Посещаемость за весь период в указанных залах составила около 20 млн человек. Всего до 2024 года будут открыты еще 1200 кинозалов.