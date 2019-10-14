Новый терминал хабаровского аэропорта принял первый регулярный рейс

ХАБАРОВСК, 14 октября. /ТАСС/. Новый терминал внутренних авиалиний хабаровского аэропорта в понедельник принял первый регулярный рейс. Самолет авиакомпании Nordwind из Москвы приземлился в Хабаровске в 12:30 местного времени (05:30 мск).

"Это первый регулярный рейс, который будет обслужен в новом терминале. С него начинается поэтапный перевод всех рейсов со старого терминала в новый, который завершится в конце месяца", - пояснил ТАСС представитель пресс-службы аэропорта.

Строительство нового терминала площадью 27,7 тыс. кв. м и пропускной способностью 3 млн человек в год началось в марте 2018 года. Общая стоимость проекта - 4,9 млрд рублей, из которых 3,9 млрд рублей - кредитные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока. Запустил терминал президент РФ Владимир Путин во время Восточного экономического форума в сентябре.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - это крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров. Программа его комплексного развития реализуется на условиях государственно-частного партнерства в рамках режима территории опережающего развития "Хабаровск", программа направлена на создание на базе аэропорта главного воздушного хаба Дальнего Востока и развитие прилегающих к нему территорий.