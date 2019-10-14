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Патриарх Кирилл освятит Успенский собор Свенского мужского монастыря в Брянске

Его визит ожидается 20 октября

ТАСС, 14 октября. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит Успенский собор Свенского мужского монастыря в Брянске. Его визит запланирован на 20 октября. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Двадцатого октября ожидается визит патриарха Кирилла в Брянск. Он совершит чин освящения Успенского собора Свенского мужского монастыря", - сообщили в пресс-службе.

Визит Патриарха Кирилла в Брянск изначально был запланирован на 8 сентября, однако был перенесен на неопределенный срок.

Свенский Свято-Успенский монастырь основан в 1288 году князем Романом Брянским, обитель является одной из древнейших в России. В 1930-е годы собор был взорван по указу властей. В 2011 году патриарх Кирилл посетил монастырь и дал свое благословение на возрождение святыни. В дни церковных праздников монастырь посещают несколько тысяч человек.

Теги
РоссияБрянская область
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