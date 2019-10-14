В Забайкалье льготной ипотекой под 2% смогут воспользоваться около 2 тыс. семей

ЧИТА, 14 октября. /ТАСС/. Участниками программы льготной ипотеки под 2% в Забайкальском крае смогут стать около 2 тыс. молодых семей и 300 владельцев "дальневосточного гектара". Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

"Согласно прогнозам Минэкономразвития Забайкальского края, льготной ипотекой в регионе смогут воспользоваться около 2 тыс. молодых семей и 300 участников программы бесплатного предоставления земли "Дальневосточный гектар", - сказали в пресс-службе. При этом там отметили, что региональный оператор ипотечной программы пока не определен.

Ипотеку смогут получить нуждающиеся в улучшении жилищных условий молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в дальневосточном регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Такое поручение глава государства дал по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года.