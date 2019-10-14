Испытания грузового электромобиля прошли в аэропорту Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Испытания грузового электромобиля, выпущенного на крымском научно-производственном предприятии "Эльтавр", завершились в аэропорту Симферополя. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

"Международный аэропорт Симферополь стал площадкой для испытаний грузового электромобиля, разработанного и изготовленного на крымском научно-производственном предприятии "Эльтавр". В течение десяти дней электрокар тестировался в качестве тягача для перевозки багажа и грузов по аэродрому. Во время испытаний автомобиль подтвердил заявленные характеристики", - говорится в сообщении.

Электрокар имеет запас хода 150 км на одном заряде и может перевозить тонну груза в кузове и до 5 тонн в прицепных тележках, говорится в сообщении, отмечается, что изготовлен он из комплектующих преимущественно отечественного производства. "Стальная рама и кузов из стеклопластика производятся в Симферополе. Также на мощностях крымского предприятия специально для автомобиля глубоко модернизируются российские общепромышленные двигатели, а литиево-железо-фосфатные аккумуляторы, рассчитанные на ежедневную эксплуатацию в течение 15 лет, поставляет предприятие "Лиотех" (входит в группу "Роснано")", - говорится в пресс-релизе.

Беспилотная версия грузового электромобиля, говорится в сообщении, также прошла испытания на Дмитровском полигоне в Сколково, а в декабре примет участие в соревнованиях беспилотных автомобилей.