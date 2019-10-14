Врачи из регионов России проверяют здоровье жителей отдаленных районов Сахалинской области

ТАСС, 14 октября. Шесть медицинских бригад, состоящих из врачей из разных регионов России, отправились в отдаленные населенные пункты Сахалинской области для проведения медицинских осмотров. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба сахалинского правительства.

"Медицинскую помощь жителям отдаленных населенных пунктов будут оказывать шесть медицинских команд. В их состав вошли высококвалифицированные специалисты из разных регионов России. Первая бригада специалистов уже сегодня отправилась на Северные Курилы. Далее медицинский десант будут встречать жители Охинского, Тымовского и других районов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе бригад врачей - кардиологи, неврологи, онкологи, хирурги, урологи, офтальмологи и другие специалисты, которых не хватает в отделенных районах области. Врачи прибыли из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тулы, Ставрополя и других городов. Все они предварительно прошли отбор для подтверждения уровня квалификации.

Как сообщила пресс-служба, на первом этапе специалисты проводят диспансеризацию населения, затем углубленное обследование по обнаруженным патологиям.

"Медосмотры не должны вестись для галочки и положительной статистики. Мало зафиксировать недомогание у человека. Важно разобраться и найти причину заболевания, ведь за незначительными симптомами может скрываться онкология", - приводят в сообщении комментарий министра здравоохранения Сахалинской области Владимира Ющука.

В начале года глава региона Валерий Лимаренко поручил профильному министерству сделать медицинские обследования доступными и удобными для населения. В июне этого года в регионе был введен единый день диспансеризации. Также в микрорайонах Южно-Сахалинска и районах области действуют передвижные диагностические комплексы.

Этим летом Минздрав региона начал внедрение роботизированной системы, которая позволяет совершать звонки жителям с приглашением пройти бесплатное медицинское обследование. Власти Сахалинской области планируют до конца 2019 года привлечь к прохождению диспансеризации 100 процентов населения региона.