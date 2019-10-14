Коворкинг для некоммерческих организаций откроется во Владивостоке в конце октября

ВЛАДИВОСТОК, 14 октября. /ТАСС/. Коворкинг при Ресурсном центре для некоммерческих организаций откроется в конце октября во Владивостоке. Здесь будут проводить семинары для НКО, встречи инициативных групп и другие мероприятия. Об этом ТАСС в понедельник сообщила генеральный директор автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования и консалтинга "Развитие" Светлана Баженова.

"Такие пространства создаются по всей стране, чтобы НКО имели возможность проводить свои мероприятия, просто работать. Некоторые некоммерческие организации, когда только-только создаются, не имеют денег для того, чтобы арендовать офис, организовать рабочее место, и коворкинг может это место предоставить. Нам - столице федерального округа - необходимо иметь такое пространство. Я надеюсь, что в конце октября откроется коворкинг", - сказала она.

Мебель для коворкинга предоставил фонд "Росконгресс" - это решение было принято по итогам работы площадки "Пространство доверия" в рамках Восточного экономического форума в сентябре, где обсуждались наиболее эффективные инструменты привлечения средств в проекты социального предпринимательства.

На новой площадке НКО смогут проводить семинары, встречи инициативных и рабочих групп, собрания организаций.

"Здесь может разместиться 20-25 человек. 10-15 человек в тихом, спокойном режиме может прийти, поработать, воспользоваться нашим Wi-Fi", - отметила Баженова.

Она добавила, что в городе не хватает большой площадки для НКО, где могла бы также разместиться региональная Общественная палата и были бы залы для мероприятий различного уровня. По ее словам, решение о выделении помещения для такого пространства должны принять власти города и края.

Работа ресурсного центра

Ресурсный центр для НКО существует в Приморье уже несколько лет. По словам Баженовой, он работает не только с Приморьем, но и по всему Дальнему Востоку в режиме "единого окна". Специалисты центра изучают тенденции в развитии некоммерческого сектора, новые формы работы и социальные технологии и стараются научить этому организации. Также центр проводит обучающие семинары, учит НКО социальному проектированию, созданию и управлению организацией, в том числе приглашая экспертов из других регионов.

"Зарегистрированных некоммерческих организаций по реестру Минюста в Приморье более 3 тыс. Из них действующих в разы меньше, порядка 10-15% - это общая статистика по стране. Мы сейчас работаем не только с Приморским краем, но и в целом с Дальним Востоком, и у нас порядка 200 организаций, с которыми мы постоянно взаимодействуем", - рассказала Баженова.

Она пояснила, что эти организации помогают детям, инвалидам, безнадзорным животным, тем, кто освободился из мест лишения свободы, а также решают вопросы организации досуга и занятости старшего поколения.