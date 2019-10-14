Хабаровский аэропорт приступил к переводу рейсов в новый терминал внутренних авиалиний

ХАБАРОВСК, 14 октября. /ТАСС/. В понедельник оэтапный перевод рейсов в новый терминал внутренних авиалиний начался в международном аэропорту Хабаровска (Новый), в недавно построенном здании были обслужены первые пассажиры.

Новый терминал 4 сентября во время Восточного экономического форума во Владивостоке дистанционно открыл президент РФ Владимир Путин. После начались тестовые испытания. Строился терминал с весны 2018 года. Генеральным подрядчиком строительства стал турецкий консорциум "Лимакмаращстрой". Общий объем инвестиций составил 4,9 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд рублей - заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 млрд рублей - собственные средства инвесторов. Проект был реализован в рамках территории опережающего развития "Хабаровск".

Первым обслуженным в новом терминале самолетом стал борт компании Nordwind рейса № 4305 Москва - Хабаровск со 163 пассажирами. Самолет приземлился в 12:30 (05:30 мск), на полчаса раньше назначенного времени, чему способствовал сильный попутный ветер. Уже через несколько минут к самолету был подан телетрап и пассажиры смогли попасть в здание. В старом еще действующем терминале телетрапов нет, людей перевозят автобусами.

"Сейчас все технологические процессы будут оттачиваться. Но явно обслуживание проходит быстрее. Не нужно час или полтора ждать багаж, поскольку самолет стоит непосредственно у терминала и путь доставки багажа сокращается - багаж попадает сразу в здание", - сказал журналистам директор АО "Международный аэропорт Хабаровск" (входит в АО "Хабаровский аэропорт", являющееся главным оператором по наземной деятельности в аэропорту) Юрий Кондратчик. Багаж пассажирам первого рейса начали выдавать примерно через десять минут.

Площадь нового терминала более 27 тыс. кв. метров, он почти вдвое больше старого. В нем 24 стойки регистрации, три ленты выдачи багажа, три телетрапа, 12 лифтов различного назначения и семь эскалаторов. Терминал может обслуживать 1200 пассажиров в час, это около 3 млн пассажиров в год. Освободившиеся здания старого аэропорта, как сообщалось, планируется отдать под культурно-выставочный центр. В частности, рассматривается возможность открытия там филиала государственного музея им. Пушкина.

Комфорт для пассажиров

Пассажирам первого рейса новый терминал показался значительно комфортнее прежнего. Прилетевшие в гости к родственникам в Хабаровск Сергей и Александра с двухлетней Маргаритой отметили удобство здания для семей с детьми. "Ребенка выносить на пронизывающий хабаровский ветер из самолета, пересаживать в холодный автобус вовсе не хочется. Это здорово, что сделали телетрап. Так, и намного быстрее. Отлично, что есть лифты, эскалаторы", - поделился мнением глава семьи.

Экипаж самолета также может быстрее завершить свою работу, рассказал журналистам командир прибывшего Airbus A320 Максим Мащенко. "Каждый автобус - это 10-15 минут. Пока приедет, пока загрузится. А в общей сложности для такого самолета экономия по времени составляет около 30 минут", - сказал Мащенко.

Также в этот день в новом терминале были обслужены пассажиры авиакомпании "Ираэро", прилетевшие из Улан-Удэ, и пассажиры, вылетавшие обратными рейсами в Улан-Удэ и в Москву. Работа по переводу всех рейсов из старого терминала в новый завершится к концу месяца.

Новый терминал просторный, светлый, большая часть стен выполнена из прозрачного стекла. "Он воздушный такой по ощущениям, красиво здесь, приятно находиться. Сквозь стекла видно осенние деревья и наше почти всегда голубое небо", - поделилась с агентством хабаровчанка Юлия, провожающая семью в Москву. Хабаровск считается одним из самых солнечных городов России из-за большого количества ясных дней - до 300 в году. К слову, символом аэропорта является солнце.

Концерты для настроения

Настроение первым пассажирам нового терминала сегодня создал Симфонический оркестр Хабаровского музыкального театра. Для людей организовали концерт "Музыка на небесах", во время которого под управлением главного дирижера, маэстро Руслана Антипинского исполнялись мелодии из популярных кинофильмов. "Наш театр являющийся крупным ведущим театром региона не мог остаться в стороне и мы подготовили творческий подарок. Сегодня Симфонический оркестр театра подарил людям небольшую концертную программу. Мы уверены, что подобный формат встреч станет системным, будет организован цикл концертов, который мы хотим назвать "Музыка в воздухе". И в буквальном смысле будет афиша выездных концертов нашего театра в этом новом пространстве", - рассказал журналистам директор музыкального театра Константин Зайнулин.

Он сообщил, что концерты будут проходить раз в месяц, чтобы проводить тех, кто улетает, и сердечно встретить прибывших. "У нас множество жанров, будут и вокалисты, и балет", - сказал Зайнулин.

Самолеты будут летать чаще

Сейчас руководство аэропорта ведет работу по увеличению частоты межрегиональных полетов. Так, с конца октября новые рейсы в пять дальневосточных городов запустит авиакомпания "Икар" (Pegas Fly). В частности, откроются полеты в Южно-Сахалинск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Иркутск, Владивосток.

Работа ведется и по увеличению количества международных рейсов. Вскоре режим "открытого неба" начнет действовать между Хабаровском и городами Японии, который дает иностранным авиакомпаниям право осуществлять международные полеты без ограничений по числу рейсов и авиаперевозчиков. К выполнению маршрутов на этом направлении будут привлекать японские и российские компании.

В планах аэропорта начать в 2020 году строительство нового терминала международных авиалиний. Возможность участия в этом проекте сейчас рассматривает Японская компания Sojitz Corporation (консорциум японских компаний Sojitz Corp., JOIN и JATCO входит в уставный капитал АО "Международный аэропорт Хабаровск", в 2018 году приобрел 10% акций. Об этом сообщил журналистам глава представительства компании в Хабаровске Ямадзаки Сатору. "Мы активно изучаем возможность участия компании в строительстве международного терминала", - сказал Сатору.

Проект развития хабаровского аэропорта предполагает, помимо строительства и запуска новых терминалов, реконструкцию аэродрома и развитие коммерческой зоны (AirCity) на прилегающей территории. Предполагается строительство выставочного, гостиничного и торгово-развлекательного комплекса. Сатору также сообщил, что компания возможно примет участие и в этих проектах.