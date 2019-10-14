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Предпринимателей Приморья научат продвигать свои товары в социальных сетях

Обучение продлится две недели

ВЛАДИВОСТОК, 14 октября. /ТАСС/. Российские эксперты проведут бесплатное обучение по продвижению товаров в социальных сетях Intsgram и Youtube для предпринимателей Приморья. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба краевой администрации.

"Занятия проведут семь действующих экспертов в сфере маркетинга и SMM, среди них - бывший главный редактор онлайн-университета "Нетология" Ксения Суворова, эксперт по обучению Yandex Алексей Иванов, автор книги "Копирайтинг: как не съесть собаку. Создаем тексты, которые продают" Дмитрий Кот и другие", - говорится в сообщении.

Обучение начнется во Владивостоке 22 октября и продлится две недели, за это время предприниматели смогут посетить четыре очных занятия и прослушают четыре онлайн-вебинара.

"Особенность этой программы - это углубленный и прикладной характер. Признанные российские эксперты в области SMM поделятся опытом, расскажут о последних трендах и лайфхаках, которые, в конечном итоге, помогут нашим предпринимателям укрепить репутацию своей компании и привлечь новых клиентов", - привела пресс-служба слова директора Центра поддержки предпринимательства края Виктории Петровой.

В пресс-службе администрации края ТАСС напомнили, что обучающие семинары для предпринимателей проходят в рамках региональной программы "Информационное общество", рассчитанной до 2021 года.

Теги
РоссияПриморский край
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