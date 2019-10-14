Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Высокотехнологичную школу планируют построить на Ставрополье

Она сможет принять 1,5 тыс. учеников

СТАВРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют построить высокотехнологичную школу в Ставрополе, которая сможет принять 1550 учеников. Проект строительства учреждения проходит экспертизу, сообщила в понедельник пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

"Проект школы на 1550 мест для юго-западного района города Ставрополь проходит государственную экспертизу <…> Здание образовательного учреждения будет полностью интеллектуализовано, организуют телефонизацию объекта, радиофицируют, проведут интернет, скорость которого планируется не менее 10 Мб/с", - говорится в сообщении.

Планируется, что строительство учреждения может начаться в 2020 году после прохождения необходимых согласований проекта и конкурсных процедур. По данным краевого Минстроя, школа может стать второй крупнейшей в регионе. "Это будет учреждение, аналогичное по размерам и вместимости с ранее открытой школой в микрорайоне Солнечный круг, и тем самым разделит с ней пальму первенства в номинации "Самая большая школа края", - отметили в пресс-службе.

Проект предусматривает строительство пяти школьных блоков высотой в два и три этажа. Учреждение будет оснащено собственной котельной. "Количество проектируемых школ и детских садов в текущем году небывалое <…> Так, уже к 2021 году должна полностью разрешиться проблема нехватки мест в детский садах", - приводятся в сообщении слова главы Минстроя региона Алексея Когарлыцкого.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Предпринимателей Приморья научат продвигать свои товары в социальных сетях
Обучение продлится две недели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС