Высокотехнологичную школу планируют построить на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют построить высокотехнологичную школу в Ставрополе, которая сможет принять 1550 учеников. Проект строительства учреждения проходит экспертизу, сообщила в понедельник пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

"Проект школы на 1550 мест для юго-западного района города Ставрополь проходит государственную экспертизу <…> Здание образовательного учреждения будет полностью интеллектуализовано, организуют телефонизацию объекта, радиофицируют, проведут интернет, скорость которого планируется не менее 10 Мб/с", - говорится в сообщении.

Планируется, что строительство учреждения может начаться в 2020 году после прохождения необходимых согласований проекта и конкурсных процедур. По данным краевого Минстроя, школа может стать второй крупнейшей в регионе. "Это будет учреждение, аналогичное по размерам и вместимости с ранее открытой школой в микрорайоне Солнечный круг, и тем самым разделит с ней пальму первенства в номинации "Самая большая школа края", - отметили в пресс-службе.

Проект предусматривает строительство пяти школьных блоков высотой в два и три этажа. Учреждение будет оснащено собственной котельной. "Количество проектируемых школ и детских садов в текущем году небывалое <…> Так, уже к 2021 году должна полностью разрешиться проблема нехватки мест в детский садах", - приводятся в сообщении слова главы Минстроя региона Алексея Когарлыцкого.