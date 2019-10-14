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В регионы Центральной России на этой неделе придет теплая и солнечная погода

В южных регионах округа температура поднимется до плюс 18 градусов
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАМБОВ, 14 октября. /ТАСС/. Теплая и солнечная погода установится на большей части Центральной России в начале текущей недели. В южных регионах ЦФО столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов, что на пять-семь градусов выше климатической нормы, сообщили ТАСС в понедельник специалисты региональных гидрометцентров.

Как рассказала ТАСС дежурный синоптик Воронежского гидрометеоцентра Галина Губинская, в регионе проходит циклон с юго-запада, который принес теплый воздух с юга Европы, со Средиземноморья. "В циклоне очень широкий теплый сектор, поэтому тепло у нас держится уже несколько дней. Ночью до плюс 9 градусов, днем почти плюс 20 градусов. Такая теплая и практически без осадков погода продержится до четверга включительно. После прохождения циклона мы ожидаем резкое похолодание - будет резкое падение температуры с плюс 20 градусов до плюс 7 градусов днем, а ночью с плюс 9 до 0 градусов", - рассказала Губинская.

Такая же погода ожидается в предстоящие два-три дня в Липецкой, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях. "Подобные значения среднесуточной температуры на 5-7 градусов превысят многолетнюю климатическую норму", - отметили в тамбовском гидрометцентре.

Установившаяся в Белгородской и Курской областях теплая и ясная погода, по прогнозам синоптиков, продержится до конца текущей рабочей недели. Днем в регионах воздух прогреется до 18-19 градусов, ночью столбик термометра опустится до 8-9 градусов тепла. Небольшие дожди прогнозируются в Курской области лишь в пятницу.

Немного холоднее на предстоящей неделе будет во Владимирской, Брянской, Смоленской и Тульской областях, при этом ночных заморозков по-прежнему не ожидается. Днем можно рассчитывать на 14-градусное сентябрьское тепло, ночью столбики будут держаться на отметке плюс 6 градусов. При этом погода останется неустойчивой - ветреная, с небольшими дождями.

Ивановская, Ярославская, Костромская и Тверская области находятся под воздействием холодного циклона, здесь во вторник и среду установится дождливая и пасмурная погода. Температура днем не поднимется выше плюс 6 градусов, ночью до минус 1 градуса, по утрам возможна гололедица. Характер погоды начнет меняться со второй половины текущей недели.

Теги
РоссияОрловская областьТверская областьИвановская областьЛипецкая областьТульская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьКостромская областьКурская областьРязанская областьСмоленская областьТамбовская областьЯрославская область
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