Музей (не)здоровья. Как опьянеть или набрать вес за пару минут

В "Музее здоровья", недавно открытом в Санкт-Петербурге, надеются, что, испытав на себе какое-либо из нестандартных состояний человека, гости уже не станут бросать вредные привычки — просто потому, что они у них и не появятся

В двери этого музея вы можете зайти бодро и налегке, но сами не заметите, как у вас вдруг появится пара лишних килограммов и станет сложно дотянуться до шнурков. Или вдруг пространство поплывет и начнет казаться, что земля уходит из-под ног. Корреспондент ТАСС побывала в музее и узнала, почему эффект длится недолго. Метод от противного и очень противного "Первый подобный музей, в котором я побывала, — "Эврика" в Хельсинки. Там я увидела манекен человека, у которого сзади прямую кишку можно было взять за колечко и вытащить. Ведь когда тебе говорят — у нас кишки шесть метров, ты думаешь — сколько это, шесть метров? А когда вот они — это совсем другая история, — рассказывает директор петербургского "Музея здоровья" и исполнительный директор Российского кардиологического общества Анастасия Таничева. — Меня восхитила сама подача, принцип того, что о здоровье можно говорить вот так. И это никого не обижает, не оскорбляет, это весело и здорово".

' Экскурсия по "Музею здоровья" Санкт-Петербурга'

В новом петербургском пространстве теперь тоже можно пощупать и ощутить разные состояния человеческого тела — в том числе и те, которые в обычной жизни испытывать настоятельно не рекомендуют. Завоевать внимание группы современных шестиклассников — та еще задача, но, когда ведущая программы выносит экспонат "Легкие курильщика", сыплются вопросы: "А они настоящие?" — и после утвердительного ответа из аудитории гудит протяжное: "О-о-о!" Когда-то эти легкие действительно были частью человека, рассказывает директор музея, но для создания анатомического экспоната живую ткань заменили силиконом. На ощупь — мягкие, на вид — отталкивающие, покрытые черной сажей. Так подросткам доказывают, что курить — вредно. "Экспонат пугающий, у нас были мамы, которые говорили: "Не надо моему ребенку такое показывать". С одной стороны, я понимаю, что мы, может, ходим не то что по грани, но сильное влияние оказываем. Но если мы хотим действительно изменений, повлиять на наше подрастающее поколение, то мы пытаемся делать это доступными методами, — поясняет Анастасия. — Программы, конечно, адаптированы по возрастам, и малышам такое показывать не будут".

После прокуренных легких школьникам выносят еще один аргумент — стеклянную баночку, наполненную коричневой тягучей жидкостью. Ведущая рассказывает, что именно столько смол скапливается за год в легких курящего человека. Ребята передают сосуд из рук в руки, поднимают на свет и разглядывают дно. В комплекте идет заодно и образец челюсти курильщика — с пожелтевшими, а местами уже черными зубами. "У нас там есть еще "Венера" Сандро Боттичелли, женский образ красоты, которую мы испортили немножко", — рассказывает Анастасия. Ведущая демонстрирует выдвижной плакат, на котором действительно изображен фрагмент шедевра эпохи Возрождения. А вот на обратной стороне Венера выглядит куда печальнее. "Тут видно, какое влияние табак и алкоголь оказывают на нашу внешность. Это кисетные морщины, сосудистая сетка, тусклые волосы", — поясняет директор музея. Не "шеймить", а предупреждать Музей создан усилиями Российского кардиологического общества, здесь ведут программы и сотрудники Центра Алмазова, поэтому, разумеется, отдельный блок посвящен сердцу. Ребята много раз подряд сжимают и разжимают кулак, чтобы понять, как тяжело работать главному органу, и даже на 30 секунд совершенно затихают, чтобы померить пульс, а потом узнают удивительные факты. "Вы знаете, какая длина получится, если сложить все наши вены и сосуды в одну линию? 95 тысяч километров — это расстояние в 2,5 раза больше, чем когда мы огибаем Землю, — рассказывает ведущая. — А за час сердце прокачивает 300 литров крови", — эти слова подкрепляются нескучным плакатом, на котором красуется вампир, купающийся в ванне крови, — так детям доступно объяснили, сколько это — 300 литров. "Что может влиять на сердцебиение?" — задают школьникам вопрос. Ребята выкрикивают версии: "Табак! Возраст! Страх! Вес!" В этот момент шестиклассникам объясняют, что, когда человек мало двигается и неправильно питается, может появиться лишний вес и сердцу будет тяжело, да и ему самому не всегда удобно. Каково же это, ребята ощущают в объемных розовых костюмах "лишнего веса" с кармашками, куда можно положить утяжелители — 5, 8 и 15 килограммов.

Школьникам дают возможность ощутить себя в новом теле — просят поприседать, дотянуться руками до носков. "Если мы хотим действительно повлиять на человека, это можно сделать только через собственный опыт. Мы можем говорить: "Лишний вес вреден для здоровья". "Угу", — скажут они, и не будет никакого эффекта", — поясняет Анастасия и добавляет, что музей иногда сталкивался в соцсетях с отсутствием понимания у публики такого экспоната. "На каждую претензию мы отвечаем — если говорить о костюмах лишнего веса, то мы никоим образом не пытаемся "шеймить" (стыдить — прим. ТАСС) и оскорблять людей с лишним весом. Наша задача — дать информацию о том, что лишний вес увеличивает риск сердечно-сосудистых и других заболеваний. Мы не говорим о том, что есть правильный вес, что нужно весить столько-то, что это правильная фигура, а это неправильная, а только что есть факторы риска и вы должны быть об этих факторах риска проинформированы", — поясняет Анастасия. О том, какие в музее есть триггерные точки, будущие посетители знают заранее, поэтому неловких ситуаций с гостями по этому поводу не возникало. "Пьянеть" — только в музее Еще один экспонат "Музея здоровья" — почти воплощение строк из песни популярного сейчас исполнителя. Его лирический герой — "пьяный без вина", и гости музея могут испытать похожее чувство. Подросткам хотят показать, насколько опасен может быть алкоголь, и предлагают надеть "пьяные" очки. Пространство в них плывет, предметы уползают в сторону. Выполнить простые задачи — закинуть мячик в корзинку и пройти по прямой — в них очень трудно. Даже когда пытаешься взять телефон со стола, хлопаешь по пустому месту — а мобильник, оказывается, лежит в другой стороне. Так становится ясно, что будет, если в состоянии, которое передают очки, сесть за руль.

"Мне кажется, это создаст гораздо больший эффект, чем когда ты сидишь за партой и учитель тебе говорит, что курить или пить, неправильно питаться — это плохо. Собственные переживания, мы надеемся, повлияют", — рассказывает Анастасия. Музей при этом не стремится противопоставить себя школьным урокам, а скорее предоставляет дополнительное пространство, где можно закрепить пройденное с помощью интерактивных программ. Некоторые из них перетекают в домашние исследования. После занятий о вреде курения, например, посетители получают лабораторные наборы. Дома дети могут прорастить зерна гороха в табачном растворе и чистой воде, а потом, через неделю, сравнить результат и сделать выводы. О здоровье без занудства Сейчас в музее разработано несколько полноценных программ — о строении сердечно-сосудистой системы, правильном питании и вреде алкоголя и курения. Есть и блок о первой помощи, где гости вместе с врачами на манекенах учатся принципам сердечно-легочной реанимации и узнают, как накладывать повязки. Пока программы проходят в тестовом режиме. Скоро появятся еще два блока — о вирусах и бактериях, а также витаминах и минералах. "Надеюсь, мы выиграем грант и в музее внедрим дополненную реальность. Например, наводишь экран смартфона на сердце или другой орган и видишь, как он у тебя на глазах под действием алкоголя, табака, каких-то вредных привычек изменяется, как он портится, превращается в больной", — делится планами директор музея.