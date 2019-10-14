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Теннисные корты и спортклуб планируется построить в районе "Лахта центра" в Петербурге

Помимо этого, тут же предполагается построить насосную станцию и котельную

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Спортивный клуб и теннисные корты планируют построить в районе многофункционального общественно-делового комплекса "Лахта центр" в Петербурге. Об этом говорится в материалах публичных слушаний по проекту планировки территории в Приморском районе, опубликованных в понедельник на сайте городского комитета по градостроительству и архитектуре.

"Планируется к размещению объект капитального строительства в качестве спортивного клуба, площадки для занятия спортом и физкультурой (теннисные корты), подземные гаражи", - говорится в материалах слушаний.

Проект планировки, по которому пройдут слушания, относится к территории, ограниченной Полевым переулком, Полевой дорогой, проектным продолжением Полевого переулка, Лахтинским проспектом в Приморском районе, он находится неподалеку от "Лахта центра".

Также здесь предполагается построить насосную станцию и котельную. Общая площадь надземной части зданий и сооружений, которые должны разместиться на этой территории, составляет 66,16 тыс. кв. м.

В "Лахта центре" расположится штаб-квартира "Газпрома". По планам девелопера, офисные помещения займут в башне 129,9 тыс. кв. м на 86 этажах. Еще около 10 тыс. кв. м офисных площадей расположатся в помещениях многофункционального здания. В составе комплекса предусмотрены открытый амфитеатр, пешеходная набережная, обзорная площадка, концертный зал-трансформер, детский научно-образовательный центр с планетарием, панорамные рестораны и галереи.

Строительство "Лахта центра" началось в октябре 2012 года. В 2018 году были завершены основные строительные работы, получено разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию, велись внутренние отделочные и монтажные работы. Башня "Лахта центра", проектная высота которой 462 м, в октябре 2017 года стала самым высоким небоскребом Европы, обогнав башню "Федерация" в Москве (по данным официального сайта комплекса - 374 м).

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