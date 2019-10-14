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Власти Петербурга пообещали до 1 декабря оформить новый участок для судебного квартала

Участок планируется выделить на Смольнинской набережной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Новый участок для размещения комплекса зданий Верховного суда в Санкт-Петербурге будет оформлен до 1 декабря. Об этом в понедельник сообщил на заседании городского правительства губернатор Александр Беглов, комментируя планы создания арт-парка на набережной Малой Невы в центре Петербурга, где ранее планировалось построить судебный квартал.

"Дополнительным стимулом для оживления исторического центра должно стать создание арт-парка. Это один из крупнейших наших проектов, поэтому нужно все необходимые мероприятия провести. Нам нужно до 1 декабря передать соответствующий земельный участок для строительства судебного квартала", - сказал Беглов.

Новый участок для судебного квартала планируется выделить на Смольнинской набережной.

Идея о создании культурной зоны - арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала была предложена Бегловым в апреле и получила одобрение президента России и председателя правительства РФ. Строительство парка планируется начать в 2021-2022 гг. после проведения конкурса.

Будущий арт-парк разместится на участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Прогулочная зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами и продолжится до Петропавловской крепости. В арт-парке планируется построить подземный концертный, театральный, выставочный комплекс, а сверху - парк и Дворец танца Эйфмана.

В судебном квартале на Смольнинской набережной планируется построить объекты Верховного суда и жилье для судей.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссия
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