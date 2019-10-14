В Сочи проведут тренировку для будущих космонавтов в образовательном центре "Сириус"

СОЧИ, 14 октября. /ТАСС/. Будущие космонавты пройдут подготовку к действиям в экстремальных ситуациях на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"В образовательном центре "Сириус" готовятся к проведению тренировок для космонавтов и кандидатов в космонавты по организации действий в случае нештатной посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" на водную поверхность", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках соглашения о сотрудничестве между "Роскосмосом" и фондом "Талант и успех", направленного на подготовку космонавтов, в образовательном центре "Сириус" уже провели теоретическую подготовку, физкультурно-оздоровительные сборы и тренировку по выживанию в горно-лесистой местности.

Программа тренировок направлена на то, чтобы психологически подготовить будущих космонавтов к действиям "на выживание" в глухом лесу при минусовой температуре, в заснеженной горной местности, пустыне или на открытой воде. Уникальная инфраструктура образовательного центра позволяет не только космонавтам, но и воспитанникам Сириуса получать как теоретические знания, так и возможность присутствовать на некоторых тренировках, отметили в пресс-службе.