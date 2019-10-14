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Северный Кавказ

В трех регионах Северного Кавказа внедрят систему безналичной оплаты в МФЦ

Предполагается, что проект реализуют до конца 2019 года

МАГАС, 14 октября. /ТАСС/. Пилотный проект по внедрению системы безналичной оплаты в МФЦ запустят в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае. Об этом в понедельник сообщил замначальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

"Мы рассчитываем, что до конца текущего года завершится проработка вопроса реализации схемы безналичной оплаты услуг в МФЦ. В качестве примера могу привести МФЦ Дагестана, где в каждом окне приема гражданину была обеспечена возможность оплатить услуги в безналичном порядке. Аналогичный с Дагестаном пилот запускается в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставропольском крае", - сказал Гостев на совещании по развитию безналичных расчетов в регионе.

По его словам, Южное ГУ Банка России активно взаимодействует с "Почтой России" по расширению точек оказания финансовых услуг. "Достигнуты договоренности о предоставлении возможности размещать материалы по финансовой грамотности в отделениях почтовой связи, о предоставлении информации об отделениях "Почты России" без доступа к интернету", - добавил Гостев.

По информации пресс-службы отделения - Национальный Банк Ингушетии Южного ГУ Банка России, пилотные проекты будут реализованы в обозначенных регионах до конца 2019 года.

Терминалы для безналичной оплаты государственных и муниципальных услуг были установлены в офисах МФЦ Дагестана в 2018 году в рамках государственно-частного проекта "Безналичный Дагестан", осуществляемого правительством республики совместно с республиканским отделением ПАО "Сбербанк".

Теги
РоссияСКФОКабардино-БалкарияСеверная ОсетияСтавропольский край
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