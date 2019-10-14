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Северный Кавказ

Завод по первичной переработке хлопка построят на Ставрополье

Предполагается, что строительство начнется в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Инвестор, реализующий на Ставрополье проект по возрождению хлопководства, планирует строительство в крае завода по переработке волокна. Об этом в понедельник сообщило краевое управление по информационной политике.

"В 2020 году на Ставрополье запланировано строительство завода по первичной переработке хлопка-сырца. В настоящее время инвестором прорабатываются технико-экономические показатели будущего предприятия", - говорится в сообщении.

Проект по возрождению хлопководства реализуется в Буденновском районе Ставрополья предприятием "Терский". Площади хлопчатника в регионе превышают 31 га. После уборки хлопка-сырца необходимо проводить его джинирование или первичную обработку для получения хлопкового волокна.

"Уже сегодня можно утверждать: в среднесрочной перспективе в крае появится новое направление растениеводства", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимира Ситникова.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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