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Северный Кавказ

Площадку для развития НТИ откроют на базе крупнейшего вуза Северного Кавказа

В СКФУ отметили, что "Точка кипения" станет площадкой обмена образовательным контентом вузов друг с другом, а также внедрения в учебную деятельность современных цифровых технологий

СТАВРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Площадку для развития проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) "Точка кипения" в октябре планируют открыть на базе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), который является крупнейшим вузом Северного Кавказа. Об этом в понедельник сообщил пресс-центр университета.

"В СКФУ откроется пространство коллективной работы "Точка кипения". Она объединит на своей площадке представителей сферы образования, науки и бизнеса, ученых, студентов, технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ", - говорится в сообщении.

Основными направлениями работы "Точки кипения" в СКФУ станут рынок оборудования, программного обеспечения, инжиниринговых и сервисных услуг "Энерджинет", рынок производства питательных веществ и пищевых продуктов "Фуднет", направление развития и применения передовых производственных технологий "Технет", а также рынок образования "Эдунет".

"Университетская "Точка" станет площадкой обмена образовательным контентом и передовыми образовательными практиками вузов друг с другом, а также внедрения в учебную деятельность современных цифровых технологий с помощью партнеров и участников экосистемы НТИ: институтов развития, госкорпораций и компаний", - поясняют в пресс-центре.

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В рамках НТИ одобрено восемь дорожных карт, около 500 проектов получили финансирование.

Теги
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