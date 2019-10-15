На всей территории Еврейской автономной области начался отопительный сезон

ТАСС, 15 октября. Подачу тепла начали во всех населенных пунктах Еврейской автономной области (ЕАО), где был введен режим ЧС из-за проблем с подготовкой к зиме. Об этом сообщили во вторник ТАСС в управлении по внутренней политике областного правительства.

В самом холодном Облученском районе области отопление начали давать в первых числах октября. Затем постепенно подключали другие районы. "В последних населенных пунктах в Биробиджанском районе начали подачу тепла. Отопительный сезон начался на всей территории области", - сказал собеседник.

Он уточнил, что задержка в подаче тепла произошла в селе Валдгейм Биробиджанского района. "По показателям температур отопление там должны были начать подавать в конце прошлой недели, однако это не было сделано из-за проведения ремонта водопроводных и тепловых сетей", - сказал представитель управления.

В эти дни, по его словам, как и во вторник, не работал детский сад, были сокращены уроки в школе. С 16 октября работа школы и детсада возобновится в обычном режиме. Ночью в селе было минус 6 градусов, днем - 7 градусов тепла.

"На всех котельных области создан необходимый запас угля. В область пришло более 5 тыс. т угля. На Биробиджанской ТЭЦ, питающей большую часть Биробиджана, есть резервный запас угля в размере 3 тыс. т", - сказали в управлении.

На всей территории ЕАО 23 сентября ввели режим ЧС из-за проблем с началом отопительного сезона. В 16 населенных пунктах, где проживают более 16 тыс. человек, что составляет 10% населения региона, отмечалось отсутствие нормативного запаса жидкого и твердого топлива, неготовность ряда котельных к зиме. Аналогичная ситуация складывалась в некоторых учреждениях здравоохранения и соцзащиты в Биробиджане. Области из федерального бюджета выделили дополнительное финансирование на закупку угля и ремонт котельных.