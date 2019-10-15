Ученые улучшат условия обитания кавказских барсов в дикой природе Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 октября. /ТАСС/. Ученые планируют в будущем году начать работу по восстановлению и улучшению мест для обитания переднеазиатских леопардов (кавказских барсов) в Северной Осетии. Об этом сообщил ТАСС куратор совместного проекта Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) и компании "Русгидро" по восстановлению леопардов в Осетии Артур Алибеков.

"Новый выпуск выращенных в Сочинском центре разведения кавказских барсов в дикую природу Северной Осетии планируется в конце весны - начале лета будущего года. Нам очень важно в 2020 году принять системные меры по улучшению среды их обитания. Самое главное - создать условия для безопасной жизни и передвижения леопардов, чтобы они могли дать первое потомство и начался процесс их самовосстановления на Кавказе", - сказал он.

Зеленый пояс Осетии

Прежде всего лесные участки, где обитают леопарды, планируется соединить зелеными экологическими коридорами - от Верхнего Ларса до национального парка "Алания". Проанализировав данные с ошейников леопардов Эльбруса и Волны и проведенных экспедиций, ученые смоделировали потенциальные маршруты хищников. Выяснилось, что сейчас пути перемещения барсов в определенных зонах несколько ограничены из-за нарушенной в прошлом человеком территории. Поэтому процесс восстановления лесных массивов поспособствует расширению территории их обитания, а также увеличит емкость угодий диких копытных и уменьшит риски встреч животных с человеком, пояснил Алибеков.

"Такая практика представляет пример лучшего мирового опыта и носит долгосрочный характер. В течение 10 лет возможно создать экологический коридор длиною около 50 км, соединив в единый природный комплекс отдельные изолированные лесные массивы. Это уникальное мероприятие поможет всей природе Осетии, и мы рассчитываем на всестороннюю поддержку", - отметил куратор проекта по восстановлению леопардов.

Число выпускаемых в дикую природу барсов будет увеличиваться. Поэтому важно в будущем году подготовить также новых участников группы мониторинга и охраны леопардов, которые будут работать в регионе, отслеживая передвижения хищников и изучая их добычу, а также проверяя камеры фотоловушек. Продолжится и работа по экологическому просвещению населения, поскольку его поддержка дает определенную социальную гарантию безопасности для животных, отметил Алибеков.

"Важно, чтобы все понимали, что сохранение и восстановление барсов - это общий вклад в будущее наших детей, которые смогут жить в окружении устойчивых экосистем, саморегулируемых на основании принципов биологического разнообразия. И леопарды будут играть в этом ключевую роль", - отметил собеседник агентства.

О программе восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе и занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась, во многих районах этот хищник был полностью уничтожен человеком. В 2005 году специалистами WWF России и ИПЭЭ РАН была разработана программа восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ.

В ходе мониторинга ученые консолидируют информацию обо всех леопардах, выпущенных в природу на российском Кавказе и природных особях, которые заходят из Закавказья. Выпущенные в 2016 и 2018 гг. в дикую природу переднеазиатские леопарды, выращенные в Сочинском центре восстановления леопарда, - это только первые шаги по созданию новой популяции на Северном Кавказе, численность которой должна составлять не менее 50 леопардов.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа" при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА). В Северной Осетии финансовую поддержку программы восстановления популяции оказывает компания "Русгидро".