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Аксенов сообщил, что льготный тариф на воду и водоотведение в Крыму останется прежним

Он составит 31,55 рубля за один кубометр

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Льготный тариф на воду и водоотведение в Крыму останется прежним и составит 31,55 рубля за один кубометр, сообщил во вторник на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Власти Крыма с 1 сентября по 31 декабря 2017 года ввели льготный тариф на водоснабжение и водоотведение для населения в размере 35 рублей за кубометр воды. Позже тарифы на воду в Крыму были снижены до 31,55 рубля за кубометр. Аксенов сообщал, что в 2019 году льготные тарифы на водоотведение и воду в Крыму сохранятся, несмотря на увеличение НДС.

"Льготный тариф на воду и водоотведение в Республике Крым будет продлен на следующий год. Тариф составит 31,55 рубля за кубический метр за каждую услугу. Соответствующее поручение уже дано государственному комитету по ценам и тарифам Республики Крым", - написал Аксенов.

Крым испытывает проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал около 90% потребности полуострова в воде, как в питьевой, так и для орошения сельхозземель. Кроме того, именно недостаток воды, ранее поступавшей за счет канала, привел к тому, что в конце августа в атмосферу попали вещества из кислотного накопителя на севере Крыма, куда предприятия химотрасли сливали отходы.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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