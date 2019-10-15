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В декабре в Чебоксарах откроют многопрофильную поликлинику на 500 посещений

На строительство лечебного учреждения направлено свыше 835 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 15 октября. /ТАСС/. Новое здание многопрофильной поликлиники в Чебоксарах откроют в декабре 2019 года. Об этом во вторник сообщил журналистам глава республики Михаил Игнатьев после осмотра строительной площадки.

"Первых пациентов больница примет уже в декабре текущего года, в настоящее время на объекте закончились работы по благоустройству, выполняются внутренние отделочные работы", - сказал Игнатьев.

Глава региона отметил, что по его поручению новая больница получит самое современное диагностическое оборудование: цифровые рентгеновский, маммографический и флюорографический аппараты, томограф, видеопроектор, телевизоры и видеоэндоскопическая система.

В пресс-службе главы республики ТАСС отметили, что новое здание больницы строится на месте бывших поликлиники и родильного дома. На возведение нового лечебного учреждения, рассчитанного на 500 посещений в смену, направлено более 835 млн рублей.

Теги
Игнатьев, Михаил ВасильевичРоссия
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