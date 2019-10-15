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DJ Smash заключил мировое соглашение с избившими его пермяками

Виновные заплатят компенсацию морального вреда на 2 млн рублей меньше, чем постановил Свердловский районный суд в марте

ПЕРМЬ, 15 октября. /ТАСС/. Музыкант Андрей Ширман (DJ Smash) заключил мировое соглашение с бывшим депутатом Заксобрания Пермского края Александром Телепневым и его другом - промоутером Сергеем Ванкевичем, осужденными за его избиение в 2018 году. Согласно документу, обидчики заплатят компенсацию морального вреда на 2 млн рублей меньше, чем постановил суд в марте, сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского районного суда Перми.

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"На стадии исполнения решения суда, вынесенного Свердловским районным судом, сторонами было заявлено ходатайство о заключении мирового соглашения. И определением суда мировое соглашение было утверждено, по которому сумма, взысканная по решению суда, уменьшилась, стала на 2 млн рублей меньше", - сказала собеседница агентства.

В марте 2019 года Свердловский районный суд удовлетворил иск Ширмана (DJ Smash) о взыскании более 11 млн рублей компенсации морального вреда с Телепнева и Ванкевича.

Драка, в которой пострадал Ширман, произошла 10 февраля 2018 года в пермском баре "Дом культуры". В июле 2018 года суд признал Телепнева и Ванкевича виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и приговорил к двум годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии-поселении. В ноябре Ширман также подал иск к обидчикам о взыскании ущерба за причиненный вред здоровью и недополученного заработка.

В сентябре 2019 года суд изменил Ванкевичу наказание в виде неотбытого срока на ограничение свободы, промоутер вышел из колонии, но ему запрещено покидать место постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в них, менять место жительства, работы или учебы без согласия специализированного государственного органа. Телепнев продолжает отбывать наказание.

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