Власти Кубани направят миллиард рублей на завершение долгостроев в Краснодаре

КРАСНОДАР, 15 октября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края направят до конца текущего года и в 2020 году один миллиард рублей на завершение пяти проблемных объектов долевого строительства в Краснодаре. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации города.

В 2019 году депутаты Краснодарского края приняли поправки, позволяющие финансировать завершение строительства из бюджета региона, на эти цели в 2019 году направлено 1,5 млрд рублей. Власти региона также заявляли о создании государственной компании и фонда, которые в дальнейшем достроят самые проблемные дома региона. По уточненным данным, сроки исполнения обязательств нарушены застройщиками на 300 объектах долевого строительства.

"Пять долгостроев Краснодара завершат за счет бюджетных средств. Всего из краевого бюджета в 2019 и 2020 гг. на достройку проблемных домов будет выделено по 500 млн руб. ежегодно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что денежные средства будет направлены на завершение жилых комплексов "Форт Карасун", "Территория счастья", "Талисман", "Южный" и "Валентина". В пресс-службе пояснили, что в 2019 году 0,5 млрд рублей будет выделено Краснодару из 1,5 млрд рублей, ранее направленных региональными властями на решение проблем дольщиков во всем Краснодарском крае, еще 0,5 млрд рублей в 2020 году - это дополнительное финансирование. Также из бюджета города Краснодара на эти цели в 2019 году выделено 10,4 млн рублей, а в 2020 году выделят еще 37,4 млн рублей.

"Все мы прекрасно понимаем, что решение проблем дольщиков - одна из наших главных задач. <…> Из регионального бюджета выделено значительное финансирование на достройку проблемных домов", - приводит пресс-служба слова мэра Краснодара Евгения Первышова.

Краснодарский край находится на втором месте среди регионов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства. Инвестиционно привлекательными из 300 проблемных объектов являются 112, для их завершения власти ищут инвесторов, для 13 объектов инвесторы уже найдены, заключены соглашения об их завершении. Еще 108 домов застройщики достроят сами, три объекта по решению губернатора будут достроены за счет краевой субсидии.