Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Черкесске 19 октября

ЧЕРКЕССК, 15 октября. /ТАСС/. Осенняя ярмарка сельскохозяйственных товаров пройдет 19 октября в Черкесске в Карачаево-Черкесии. На ярмарке представят мясо, рыбу, кисломолочную продукцию, выпечку и овощи местных производителей, сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.

"19 октября на центральной площади города Черкесска пройдет традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Сегодня под председательством первого заместителя председателя КЧР Эльдара Байчорова прошло заседание по вопросу подготовки и проведения данного мероприятия", - сказали в пресс-службе.

Все продукты будут продаваться по ценам на 20-25% ниже рыночных. Также в день ярмарки на площади выступят артисты республики.