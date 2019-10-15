Уральский центр по ремонту поездов "Ласточка" разместится в Перми

ПЕРМЬ, 15 октября. /ТАСС/. Компания "Российские железные дороги" планирует разместить в моторвагонном депо в Перми уральский центр по ремонту скоростных электропоездов "Ласточка". Об этом во вторник сообщается на сайте краевого правительства, при этом сроки создания не уточняются.

"Сегодня в Перми с рабочим визитом побывал заместитель генерального директора компании "РЖД" Дмитрий Пегов. Совместно с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым стороны договорились о реализации крупного инвестиционного проекта - создании в Перми Уральского центра по ремонту поездов "Ласточка", - сказано в сообщении.

Реконструкция депо даст возможность ремонтировать инновационные поезда, обеспечит работой более 400 сотрудников, на пермской площадке смогут обслуживаться скоростные поезда от Западной Сибири и Южного Урала до регионов Приволжского федерального округа. В рамках модернизации в депо будет закуплено современное ремонтное оборудование, станки. Концепция развития депо предполагает сохранение действующего здания и изменение его внутренней планировки, в планах переоборудовать ремонтную канаву, перенести колесный цех и незначительно удлинить ремонтный цех "Ласточек". Уже на первом этапе развития, работники смогут проводить техобслуживание до 25 скоростных поездов в год.

"В связи с тем, что постоянно растет объем работы здесь в пригородном узле, конечно, мы рассматриваем вопрос реконструкции депо, плюс если мы будем добавлять сюда электропоезда "Ласточка", то, конечно нужно совершенствовать технологию обслуживания этих поездов", - отметил Пегов в беседе с журналистами, добавив, что проект непростой, поэтому говорить о конкретных сроках его реализации пока рано.

На сегодняшний день в Пермском крае курсируют два электропоезда "Ласточка", один ходит из Перми в Верещагино, а второй из Перми в Кишерть, совершая утренние, дневные и вечерние рейсы. В планах у "РЖД" открыть в 2020 году еще два направления - Чусовой и Краснокамск.