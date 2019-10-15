Школу на 360 мест открыли в городе Курчалой Чеченской Республики

ГРОЗНЫЙ, 15 октября. /ТАСС/. Трехэтажную школу на 360 мест открыли во вторник в городе Курчалой Чеченской Республики.

"Сегодня мы открываем очередной объект в образовательной сфере - трехэтажную школу на 360 мест. Она оснащена всем необходимым оборудованием. Есть спортивный зал, библиотека, учебные корпуса, а также футбольное поле, беговая дорожка, площадки для игры в волейбол, теннис и гимнастики", - сказал на открытии учреждения глава Курчалоевского района Хамзат Кадыров.

Школа построена по региональной программе нацпроекта "Жилье и городская среда" с целью стимулирования развития жилищного строительства. В рамках этого проекта в республике с начала года построено четыре школы, детский сад, подъездные дороги и автомобильные площадки.

"Новая школа позволила создать 70 новых рабочих мест. Строительство и сдача новых объектов всегда вызывают чувства радости и гордости. Такие события являются свидетельством развития республики, роста ее экономики и социальной сферы. Современные, прекрасно оснащенные учебные заведения, - это вклад в будущее республики", - отметил на открытии председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.