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Дача племянника императора Николая I продана в Петербурге за 135 млн рублей

Новый владелец обязан строго соблюдать охранные обязательства и осуществить проект реставрации основного здания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Дача принца Петра Георгиевича Ольденбургского, племянника императора Николая I, на набережной Малой Невки в Петербурге продана за 135 млн рублей. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ, организатора торгов.

"Итоговая цена конкурса составила 135 млн руб. без НДС, победителем конкурса признано АО "Легион", - отметил представитель пресс-службы.

Дача Ольденбургского (другое название - дача Долгорукова) - одно из важнейших сооружений Каменного острова. Этот памятник деревянной архитектуры эпохи русского классицизма был построен в 1831-1833 годах архитектором С. Л. Шустовым.

В пресс-службе отметили, что новый собственник "обязан строго соблюдать охранные обязательства и осуществить проект реставрации основного здания, являющегося объектом культурного наследия". По данным СПАРК, АО "Легион" зарегистрировано в Петербурге в августе 2019 года. Основной вид деятельности компании - покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Общество на 100% принадлежит физическому лицу - Оксане Урбас.

Дача была построена в 1831-1833 годах. После завершения строительства ее купил Ольденбургский. Принц находился на русской службе около 50 лет. Он был известным благотворителем, благодаря деятельности которого в Петербурге появились многие учебные и медицинские заведения, среди которых Женское училище (институт) принцессы Терезии Ольденбургской, приют Его Высочества принца П. Г. Ольденбургского, детская больница принца Петра Ольденбургского, приют в память Екатерины, Марии и Георгия, Свято-Троицкая община сестер милосердия, больницы Обуховская, Мариинская, Петропавловская.

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