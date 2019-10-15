Производители Ставрополья получили 37 медалей на выставке "Золотая осень"

СТАВРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Предприятия Ставропольского края получили 37 медалей на агропромышленной выставке "Золотая осень - 2019" в Москве. Большинство наград были золотыми, сообщили во вторник в пресс-службе краевого Министерства сельского хозяйства.

"В рамках проведения выставки "Золотая осень - 2019" проводились конкурсы в различных номинациях в сфере агропромышленного комплекса. По итогам Ставропольский край удостоен 37 медалей, из них 22 золотых, 11 серебряных и четыре бронзовые", - говорится в сообщении.

Предприятия Ставрополья были отмечены в производстве томатов и огурцов, сыров, минеральной воды, мясной продукции, разработке технологий выращивания тропических растений, племенном и товарном животноводстве, научных достижениях в сфере сельского хозяйства.

Свою продукцию на выставке "Золотая осень" представили более 60 предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Ставрополья. Площадь стенда региона составила порядка 200 кв. м, край впервые представил на выставке выращенный в регионе миндаль. На "Золотой осени" регион подписал три соглашения о сотрудничестве - о поставках минеральных удобрений, оказании агрохимических услуг и о реализации мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства.

21-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2019", организатором которой выступало Министерство сельского хозяйства РФ, прошла в Москве с 9 по 12 октября.