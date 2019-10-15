ТАСС открыл в Сыктывкаре фотовыставку с редкими кадрами жизни театров Северо-Запада

СЫКТЫВКАР, 15 октября. /ТАСС/. Фотовыставка "Театр в объективе ТАСС" открылась во вторник в старейшем театре Республики Коми - Государственном академическом театре драмы им. В. Савина. В экспозицию вошли 20 архивных и современных работ фотокорреспондентов ТАСС, рассказывающих о театральной жизни регионов Северо-Запада с 1970 по 2019 годы.

Выставку посетили полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, глава Республики Коми Сергей Гапликов, министр культуры региона Сергей Емельянов во время церемонии открытия Всероссийского театрального марафона в СЗФО.

"ТАСС для каждого региона готовит уникальную выставку о жизни театров. Здесь, например, редкая фотография 1984 года, где артисты тогда еще Республиканского ордена Дружбы народов драматического театра в Сыктывкаре, ныне Театра драмы имени Виктора Савина, гастролируют по деревням и селам Коми (на снимке тассовцев Сергея Губского и Николая Малышева изображены артистка Эмилия Попова и народная артистка Коми АССР Юлия Трошева - прим. ТАСС). Это здорово, что мы имеем новейшую театральную историю благодаря церемониям Театрального марафона, но еще и историю прошлого благодаря этим фотовыставкам", - сказал ТАСС режиссер церемонии открытия Всероссийского театрального марафона в Сыктывкаре, главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета, режиссер "Геликон-опера" Вячеслав Стародубцев.

На выставке представлены эпизоды театральных постановок легендарных театров страны, которые покорили мир. В их числе Александринка, Михайловский театр, большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова, отметивший в этом году столетие. Один из снимков запечатлел уникальный момент репетиции, которую ведет режиссер Георгий Товстоногов, руководивший театром в 1960-1980-х годах.

В экспозицию также вошли редкие кадры из жизни ведущих театров северо-западных регионов страны, которые отражают уникальный колорит территорий. Среди них Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми, основанный в 1992 году, - единственный в республике профессиональный театр, все постановки которого идут на национальном языке народа коми. География выставки охватывает большинство территорий округа. Наряду с Республикой Коми и Санкт-Петербургом это Республика Карелия, Вологодская, Мурманская, Архангельская и Новгородская области.

Авторы представленных работ - репортеры ТАСС. В их числе Юрий Белинский - талантливый портретист и автор блестящей серии фотографий о театральной жизни, Семен Майстерман - бессменный фотокорреспондент агентства по Северо-Западу на протяжении более чем 50 лет, Лев Портер - главный редактор фотохроники ТАСС с 1976 по 1986 годы, Сергей Метелица, Сергей Губский и другие.

Кадры уникальной хроники

В частности, на снимке Юрия Белинского 1984 года представлен момент встречи гастролирующего театра в селе Веркола Архангельской области. Руслан Шамуков в 2016 году запечатлел момент выступления ректора Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николая Цискаридзе на благотворительном вечере в Михайловском театре. На кадре Юрия Белинского 1977 года отражен момент подготовки к французским гастролям солистов Ленинградского государственного балета на льду, представлена сцена из балетной композиции "Балетный дворец". На другом кадре Белинского от 1989 года - Рудольф Нуреев, исполнивший партию Джеймса в балете "Сильфида" на сцене театра имени Кирова. Тассовцы Семен Майстерман и Лев Портер запечатлели момент из балета "Жизель" в исполнении заслуженной артистки РСФР Светланы Губиной и заслуженного артиста Карелии Юрия Сидорова на сцене Петрозаводского музыкального театра в 1970 году.

"Замечательно, что мастера ТАСС следят за культурной жизнью страны, являются ее хроникерами. Это важно, потому что за время марафона было представлено огромное количество важных и интересных фактов из прошлой и нынешней театральной жизни. Столько замечательных людей на этих фото, людей театра! Очень важно, чтобы эту миссию сохранения памяти о них, рассказа о них ТАСС успешно продолжал", - сказал директор театрального музея им. А. Бахрушина, член оргкомитета Года театра Дмитрий Родионов.

ТАСС выступает официальным информационным партнером Года театра в России и является активным участником театрального марафона. С начала 2019 года фотовыставки агентства были представлены во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Астрахани и Владикавказе.