Третий региональный центр компетенций НТИ открыт в томском вузе

ТАСС, 15 октября. Открытие регионального центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) состоялось в Томском госуниверситете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

Центр компетенций создан по направлению "Квантовые технологии" в составе консорциума Центра квантовых технологий физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Среди основных задач центра - подготовка кадров для сферы квантовых технологий, исследование процессов и разработка научно-технических решений в области квантовых технологий, разработка программ дополнительного образования, взаимодействие с организациями Сибирского федерального округа по вопросам развития направления "Квантовые технологии".

"Мы отрабатываем программу развития научно-образовательного центра мирового уровня в концепции перехода к новым специализациям и новой экономике. И, конечно, технологии рынков НТИ являются самыми важными в диверсификации зрелых технологий в новую экономику. Квантовые технологии являются сквозными и ключевыми и для экономики, и для развития общества", - приводит пресс-служба слова заместителя губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмилы Огородовой, принявшей участие в церемонии.

На открытии также присутствовали ректор ТУСУР Виктор Рулевский, президент вуза Александр Шелупанов, научный руководитель ЦКТ МГУ Сергей Кулик, генеральный директор ОАО "Информационные технологии и коммутационные системы" ("Инфотекс") Андрей Чапчаев, студенты и сотрудники ТУСУР.

Направления работы

Рулевский добавил, что за достаточно короткий промежуток времени ТУСУР и физическому факультету МГУ им. М. В. Ломоносова нашли точки соприкосновения.

"В нашем университете есть серьезные наработки - это наработки трех ведущих кафедр: физической электроники, электронных приборов и сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники, которые уже на протяжении многих лет занимаются исследованиями в данной сфере. Мы надеемся, что региональный центр НТИ позволит нам преодолеть все технологические барьеры, выйти на новые рубежи. Мы будем готовить новых специалистов, создавать новые технологии, которые позволят нам выйти на мировой рынок, поскольку квантовые технологии - технологии будущего", - сказал ректор ТУСУР.

Научный руководитель Центра квантовых технологий МГУ Сергей Кулик отметил, что в Томске скоро будет открыто производство систем, разработанных в Центре совместно с индустриальным партнером - "Инфотекс". По словам генерального директора компании Андрея Чапчаева, речь идет о проекте "квантового" телефона.

"На первое место встанет вопрос подготовки квалифицированных кадров, где очень большие надежды мы возлагаем на ТУСУР. Я не сомневаюсь, что мы справимся", - сказал Кулик.

Президент ТУСУР Александр Шелупанов отметил, что из 14 центров компетенций НТИ, которые были созданы, в вузе открылся уже третий. Ранее в университете были созданы центры по направлениям "Технологии беспроводной связи и Интернета вещей" (совместно со Сколковским институтом науки и технологий) и "Сенсорика" (совместно с НИУ "МИЭТ").