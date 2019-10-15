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Северный Кавказ

В Ингушетии проведут республиканский конкурс чтецов Корана

Победителей наградят ценными подарками и денежными призами

МАГАС, 15 октября. /ТАСС/. Республиканский конкурс чтецов Корана пройдет 24 октября в Сунже (Ингушетия), в нем смогут принять участие около 100 детей и взрослых, говорится в сообщении пресс-службы Сунженского района.

"Организаторами конкурса выступают благотворительный фонд "Вошал" и Миннац Ингушетии. Цель конкурса - приобщение подрастающего поколения к знанию правил чтения Священного Корана, повышение уровня знаний по религии ислам и духовно-нравственное воспитание молодежи", - говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС пресс-секретарь районной администрации Джабраил Кокурхоев, в конкурсе смогут принять участие мальчики и мужчины двух возрастных групп: от 7 до 15 лет и от 15 до 30 лет.

"Предполагаемое количество участников составит около 100 человек. Конкурс будет проходить по 4 направлениям, это знание наизусть определенных частей Корана, знание правил его чтения, чистое произношение арабских букв и мелодичность при чтении аятов и сур. Жюри преимущественно будет состоять из представителей духовенства Дагестана, а также религиозных деятелей Ингушетии", - сказал пресс-секретарь.

Кокурхоев добавил, что победители конкурса будут награждены ценными подарками и денежными призами.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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