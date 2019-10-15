В Дагестане газифицируют 23 населенных пункта до конца 2019 года

МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. Более 20 населенных пунктов в Дагестане с населением около 9 тыс. человек будут газифицированы до конца 2019 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики республики Арслан Арсланов на еженедельном совещании у главы Дагестана.

"В рамках республиканской инвестиционной программы на 2019 год предусмотрены мероприятия по строительству и проектированию объектов газификации на сумму 280 млн рублей. По словам Арсланова, данные мероприятия охватывают 13 районов и 2 города (23 населенных пункта)", - говорится в сообщении на сайте главы региона.

Планируется ввести 96,9 км газопровода, благодаря чему "более 8,7 тыс. жителей республики получат возможность пользоваться природным газом".

"На сегодняшний день конкурсные процедуры по 19 объектам завершены, подписаны госконтракты, начата работа. По четырем объектам подписание госконтрактов ожидается до конца текущего месяца", - приводятся на сайте слова Арсланова.

Он сообщил, что по результатам конкурсных работ экономия составила более 10 млн рублей, что позволит "дополнительно завершить строительство подводящих газопроводов высокого давления к двум населенным пунктам и обеспечить газом 2100 жителей Ногайского района".

Кроме того, по словам и.о. министра, в республиканскую инвестиционную программу на 2019 год включены проектно-изыскательские работы по строительству газопровода-отвода к селу Кумух Лакского района, предусмотрена разработка проектно-сметной документации инженерной инфраструктуры индустриального парка в Ногайском районе.