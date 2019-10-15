Фестиваль спортивного туризма в Дагестане собрал 16 команд из регионов России

МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль спортивного туризма стартовал в Гунибском районе Дагестана, участие в нем принимают 16 команд из разных российских регионов. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-служба министерства по туризму и народным художественным промыслам республики.

"Гунибский район в эти дни стал настоящей "Меккой" для любителей спортивного туризма. 16 команд из более чем 6 регионов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Мордовии и других - стали участниками Всероссийского фестиваля спортивного туризма", - говорится в сообщении.

В церемонии официального открытия фестиваля приняли участие глава Минтуризма Дагестана Расул Ибрагимов, председатель собрания депутатов Гунибского района Гасан Абдулаев, представители общественных объединений спортивного туризма республики и другие.

"Сегодняшний фестиваль, который собрал на площадке сильных, целеустремленных людей, важен для нас как стимул для развития туризма в Дагестане. Поэтому мы и дальше будем популяризировать подобные фестивали. Уверен, это будет способствовать тому, что в скором времени наша республика сможет принимать у себя мероприятия по спортивному туризму международного уровня", - приводит слова главы Минтуризма региона его пресс-служба.

Фестиваль завершится 19 октября. За эти дни команды должны будут пройти более 100 км по пересеченной местности. "На этом пути их будут ждать 200 технических этапов, во время которых они будут преодолевать горы, реки и другие естественные препятствия, ночное ориентирование, спасательные работы на земле и воде. Путь команд лежит через Гунибский, Гергебильский и Буйнакский районы", - сообщили в министерстве.