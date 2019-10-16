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Подтопление карьера в башкирском Сибае завершится до конца года

Уровень воды планируется повысить еще на 35 м

УФА, 16 октября. /ТАСС/. Подтопление недействующего карьера в башкирском Сибае, тление руды на котором привело к ухудшению экологической ситуации в городе, завершится до конца года. Предприятие начало третий этап работ по ликвидации эндогенных процессов, сообщил ТАСС в среду заместитель директора сибайского филиала Учалинского ГОК Артур Аглямов.

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С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, причиной которых стало тление руды. Подтопление подземных выработок карьера началось 8 февраля, изначально его планировалось выполнить в два этапа. Возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением атмосферы.

"Третий этап подтопления по проекту должен продлиться 175 суток, это с учетом усиления перемычек, мы работы начали 27 сентября, то есть должны завершить их до конца года. Проектом предполагается повышение уровня воды еще на 35 м и полная ликвидация очагов тления", - рассказал Аглямов, уточнив, что сейчас уровень воды достиг отметки в 7,5 м.

Во вторник температура очагов по северному и южному бортам составила 15 и 20 градусов соответственно, по южной стороне наблюдается небольшое повышение, добавил собеседник агентства.

В феврале гендиректор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын сообщал, что после ликвидации очагов тления воду откачают, а в подземные выработки карьера закроют доступ воздуха.

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